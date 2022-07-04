Оперштаб: с 15 июля снимаются введённые из-за COVID-19 ограничения на границе России

Россия с 15 июля отменяет ограничения на пересечение границы, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом информирует правительство России. Отмечается, что зампредседателя правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом. По его итогам было принято решение об отмене с 15 июля «эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение госграницы России». Ранее Роспотребнадзор сообщил, что снимает введённые в стране из-за пандемии COVID-19 ограничения, в том числе отменяет масочный режим.