Оперштаб: с 15 июля снимаются введённые из-за COVID-19 ограничения на границе России
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Об этом информирует правительство России.
Отмечается, что зампредседателя правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
По его итогам было принято решение об отмене с 15 июля «эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение госграницы России».
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что снимает введённые в стране из-за пандемии COVID-19 ограничения, в том числе отменяет масочный режим.