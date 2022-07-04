Инструктор по дайвингу Орлов назвал способы избежать нападения акулы

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Инструктор по дайвингу Дмитрий Орлов рассказал, как избежать нападения акулы.
Инструктор по дайвингу Орлов назвал способы избежать нападения акулы
  • Gettyimages.ru

«Не нужно чувствовать себя жертвой. Акулы, как правило, рыбоядные, и если она видит большое существо, например человека, то просто так она на вас не бросится — нужно спровоцировать это нападение», — передаёт слова Орлова Пятый канал.

По его словам, при виде акулы главное — не поддаваться панике, а спокойно начать плыть к берегу.

Он добавил, что на двоих и более людей, находящихся рядом, акула не бросится.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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