Инструктор по дайвингу Орлов назвал способы избежать нападения акулы
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«Не нужно чувствовать себя жертвой. Акулы, как правило, рыбоядные, и если она видит большое существо, например человека, то просто так она на вас не бросится — нужно спровоцировать это нападение», — передаёт слова Орлова Пятый канал.
По его словам, при виде акулы главное — не поддаваться панике, а спокойно начать плыть к берегу.
Он добавил, что на двоих и более людей, находящихся рядом, акула не бросится.
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