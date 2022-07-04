«Известия»: косметику и бытовую химию попросили исключить из параллельного импорта

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Крупные иностранные производители предложили исключить из списка товаров для параллельного импорта косметику, парфюмерию, моющие средства, а также капсулы для приготовления кофе.
«Известия»: косметику и бытовую химию попросили исключить из параллельного импорта
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо «Русбренда», направленное в Министерство промышленности и торговли.

Отмечается, что иностранные компании в данных сферах продолжают производство этих товаров в России либо самостоятельно поставляют их по прямому импорту.

В частности, речь идёт о таких брендах, как Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret, Nescafe, Nespresso и других.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта. Закон защищает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В мае Минпромторг утвердил перечень разрешённых к параллельному импорту товаров.

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