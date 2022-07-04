«Ъ»: американская MSD остановит поставки в Россию вакцин от ветряной оспы и кори

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Американская компания MSD предупредила о планах остановить поставки в Россию своих вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, которые также выпускаются другими производителями. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«Ъ»: американская MSD остановит поставки в Россию вакцин от ветряной оспы и кори
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Как пишет издание со ссылкой на участников рынка, MSD уведомила контрагентов о том, что прекращает поставки в Россию препаратов от ветряной оспы («Варивакс»), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II).

В свою очередь в MSD заявили, что «прилагают все усилия» для того, чтобы обеспечить поставки жизненно важных препаратов и вакцин, которые в России не имеют аналогов. 

Как объяснила соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, согласно российскому законодательству, американская компания сможет прекратить поставки лишь спустя год после того, как уведомит Министерство здравоохранения о соответствующих планах.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что Россия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств.

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