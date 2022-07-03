На сайте конкурса имени Андрея Стенина проводится онлайн-голосование

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По сложившейся традиции пользователи интернета смогут определить лучшую, по их мнению, работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года.
На сайте конкурса имени Андрея Стенина проводится онлайн-голосование
  • РИА Новости

С 1 июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку рядом с каждым из них.

При этом иметь личный профиль в соцсетях не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.

Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса.

Ранее были названы лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина. Оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года.

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