Объявлен шорт-лист конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2022 года

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Названы лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина. Оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года.
Объявлен шорт-лист конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2022 года
  • РИА Новости
  • © Фандулвази Джайкло

В этом году в шорт-лист включены фотографы из 14 стран, в том числе из Ирана, Китая, Италии и Испании, Бангладеш, Филиппин, США и других. Впервые среди участников шорт-листа — репортёры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.

Полный список номинантов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.

«Работы нового года ещё раз подтвердили: фотография в современном мире — устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!» — отметила куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.

Оргкомитет объявит призовые места номинантов шорт-листа и обладателя Гран-при в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

В марте стали известны первые итоги VIII Международного конкурса фотожурналистики памяти Андрея Стенина.

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