Объявлены первые итоги конкурса фотожурналистики имени Стенина

Стали известны первые итоги VIII Международного конкурса фотожурналистики памяти Андрея Стенина.

По словам организаторов, в 2022 году было представлено около 3 тыс. работ из 54 стран.

В число самых активных международных участников вошли представители Индии, Бангладеш, Китая, Испании и Ирана. Фотографы из России также сохранили за собой статус наиболее активных участников.

Самой популярной номинацией стала «Моя планета».

Профессиональное жюри приступит к работе в апреле. Шорт-лист будет объявлен в середине июня.

Ранее сообщалось, что стал известен состав международного жюри конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина.