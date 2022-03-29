Объявлены первые итоги конкурса фотожурналистики имени Стенина

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Стали известны первые итоги VIII Международного конкурса фотожурналистики памяти Андрея Стенина.
Объявлены первые итоги конкурса фотожурналистики имени Стенина
  • РИА Новости
  • © Фандулвази Джайкло

По словам организаторов, в 2022 году было представлено около 3 тыс. работ из 54 стран.

В число самых активных международных участников вошли представители Индии, Бангладеш, Китая, Испании и Ирана. Фотографы из России также сохранили за собой статус наиболее активных участников.

Самой популярной номинацией стала «Моя планета».

Профессиональное жюри приступит к работе в апреле. Шорт-лист будет объявлен в середине июня.

Ранее сообщалось, что стал известен состав международного жюри конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина.

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