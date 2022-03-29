Объявлены первые итоги конкурса фотожурналистики имени Стенина
- РИА Новости
- © Фандулвази Джайкло
По словам организаторов, в 2022 году было представлено около 3 тыс. работ из 54 стран.
В число самых активных международных участников вошли представители Индии, Бангладеш, Китая, Испании и Ирана. Фотографы из России также сохранили за собой статус наиболее активных участников.
Самой популярной номинацией стала «Моя планета».
Профессиональное жюри приступит к работе в апреле. Шорт-лист будет объявлен в середине июня.
Ранее сообщалось, что стал известен состав международного жюри конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина.