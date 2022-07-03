СК: два человека пропали без вести в результате обстрела Белгорода со стороны Украины

Два человека, в том числе ребёнок, пропали без вести в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщает Следственный комитет России.

«В результате действий украинских силовиков два человека пропали без вести, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.

Также сообщается о повреждении 39 частных и 11 многоквартирных домов.

Как сообщило Министерство обороны России, ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлён против мирного гражданского населения городов, подчеркнули в ведомстве.

Силы ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.