Губернатор Гладков: у пострадавшего при обстреле Белгорода мальчика сотрясение мозга

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил в больнице ребёнка, получившего травму при обстреле жилого района Белгорода со стороны Украины.
Губернатор Гладков: у пострадавшего при обстреле Белгорода мальчика сотрясение мозга
  • РИА Новости

«Выехал в больницу к пострадавшему ребёнку. У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и лёгкие ссадины на лице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Прогноз врачей благоприятный, опасности для зрения нет. Так же, как нет необходимости перевода ребёнка в федеральный центр», — сообщил глава области.

Он отметил, что по желанию родителей власти готовы отправить мальчика в санаторий.

В ночь на 3 июля Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. Как заявили в Минобороны, удар был осуществлён против мирного гражданского населения.

Силы ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

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