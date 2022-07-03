Юрист Южалин рассказал, почему выгоднее планировать отпуск на август и октябрь в 2023 году

Россиянам, которые планируют отпуск на 2023 год и при этом хотят «выиграть в деньгах», следует ориентироваться на август и октябрь, считает директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Те россияне, которые уже сейчас планируют свой отпуск на 2023 год и хотят максимально выиграть при этом в деньгах — брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже — в июне, июле, декабре», — сказал он.

К самым невыгодным для ухода в отпуск месяцам он отнёс январь, февраль, апрель, май.

Определение выгодных и невыгодных месяцев, по его подсчётам, зависит от того, сколько в месяце рабочих дней.

«С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — пояснил Южалин.

Он напомнил, что в августе и в октябре 2023 года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно, тогда как в апреле и мае — по 20 рабочих дней.

Ранее аналитики опросили россиян и узнали, чем они занимаются в отпуске и приходится ли им отвлекаться на работу во время отдыха.