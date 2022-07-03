Губернатор Белгородской области осматривает повреждённые в результате ЧП в Белгороде дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков осматривает повреждённые в результате ЧП в Белгороде дома.

Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

«Вместе с Антоном Ивановым встретился с жильцами дома №29 на 2-ом Южном переулке. Здесь загорелась крыша дома. Погибших и пострадавших нет. Дом восстановим», — говорится в сообщении.

По его словам, на месте работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал оказать помощь населению Белгорода, пострадавшему в результате ЧП, произошедшего 3 июля рано утром.

3 июля Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и возгорании частного дома на территории города. Предположительно, сработала система ПВО.