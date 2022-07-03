Губернатор Белгородской области осматривает повреждённые в результате ЧП в Белгороде дома

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков осматривает повреждённые в результате ЧП в Белгороде дома.
Губернатор Белгородской области осматривает повреждённые в результате ЧП в Белгороде дома
  • © Telegram/Настоящий Гладков

Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале

«Вместе с Антоном Ивановым встретился с жильцами дома №29 на 2-ом Южном переулке. Здесь загорелась крыша дома. Погибших и пострадавших нет. Дом восстановим», — говорится в сообщении. 

По его словам, на месте работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал оказать помощь населению Белгорода, пострадавшему в результате ЧП, произошедшего 3 июля рано утром.

3 июля Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и возгорании частного дома на территории города. Предположительно, сработала система ПВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить