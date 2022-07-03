Губернатор Белгородской области пообещал оказать помощь жителям Белгорода после ЧП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал с сегодняшнего дня начать оказывать помощь населению Белгорода, пострадавшему в результате ЧП, произошедшего 3 июля рано утром.

Об этом губернатор сообщил в своём официальном Telegram-канале.

«Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что всё восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем», — написал он.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего в Белгороде инцидента, причины которого ещё устанавливаются, трое человек погибли, ещё четверо, включая десятилетнего ребёнка, пострадали.

Повреждено не менее 11 многоквартирных домов и 39 частных домовладений.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и возгорании частного дома на территории города. Предположительно, сработала система ПВО.