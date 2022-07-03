По факту пожара в наркологической клинике в Москве возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания на 50 кв. м. в наркологической частной клинике в проезде Черского в Москве. В огне погиб один человек, ещё трое пострадали.

Об этом сообщает столичный СУ СК в Telegram-канале. «О результатам доследственной проверки столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили на месте возгорания одного погибшего. Ещё восемь человек эвакуировали.