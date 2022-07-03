По факту пожара в наркологической клинике в Москве возбудили уголовное дело

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания на 50 кв. м. в наркологической частной клинике в проезде Черского в Москве. В огне погиб один человек, ещё трое пострадали.

Об этом сообщает столичный СУ СК в Telegram-канале

«О результатам доследственной проверки столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили на месте возгорания одного погибшего. Ещё восемь человек эвакуировали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить