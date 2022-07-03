ТАСС: один человек погиб при пожаре в наркологической клинике в Москве

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Пожар произошёл в частной наркологической клинике в проезде Черского в Москве. В огне погиб один из пациентов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и пресс-службу МЧС России. 

«В частной наркологической больнице в проезде Черского произошёл пожар на первом этаже. Погиб один человек, спасено шестеро. Внутри могут быть люди», — цитирует агентство собеседника.

Всего в клинике на момент возгорания находились девять пациентов. Тушением занимаются сотрудники МЧС. 

Позже в ведомстве сообщили, что эвакуированы восемь человек. Больше в здании никого не осталось. 

На данный момент открытое горение ликвидировано. Его площадь составила 50 кв.м.

29 июня сообщалось, что на юге Москвы произошло возгорание мусора на открытой площадке, огонь перекинулся на металлический ангар и ещё одно сооружение. Его площадь составила более 2 тыс. кв. м.

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