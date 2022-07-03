CBS: рубль — одна из самых сильных валют в этом году, и он продолжает укрепляться

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Эксперты в США заявили, что российский рубль в этом году является одной из самых сильных валют и показывает потрясающий рост.

Об этом пишет CBS

По словам специалистов, в России были предприняты все возможные шаги, чтобы не допустить отток капитала из страны за счёт потери инвесторов. Вместе с ростом цен на российские энергоресурсы это привело к укреплению курса рубля.

«Это нестандартная ситуация», — поделился мнением профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель.

Аналитики считают, что крепкая валюта позволит России преодолеть санкции Запада. 

Ранее сообщалось, что решение президента России Владимира Путина ввести специальные экономические меры по отношению к месторождениям «Сахалина-2» может привести к жёсткой борьбе между Западом и Японией за энергоресурсы.

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