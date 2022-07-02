Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград.

Как сообщает РИА Новости, визит продлится два дня. За это время предстоятель РПЦ возглавит епархиальное собрание духовенства Калининградской митрополии, всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя и освятит собор равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Ранее стало известно о включении в санкционный перечень Великобритании патриарха Кирилла и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата назвал рестрикции абсурдными и контрпродуктивными.