Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград.
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, визит продлится два дня. За это время предстоятель РПЦ возглавит епархиальное собрание духовенства Калининградской митрополии, всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя и освятит собор равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Ранее стало известно о включении в санкционный перечень Великобритании патриарха Кирилла и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата назвал рестрикции абсурдными и контрпродуктивными.

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