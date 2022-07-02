Власти Якутии выделят деньги на ремонт школ, зданий и дорог ДНР
- РИА Новости
Он добавил, что соответствующие работы планируется завершить до начала отопительного сезона и учебного года.
Кроме того, Николаев сообщил о планах по экономическому сотрудничеству с ДНР.
«Нельзя думать, что в Донбассе сейчас ничего нет, на самом деле производство у них за эти восемь лет было налажено очень хорошо, в том числе нужного для республики оборудования для горнодобывающей промышленности... У нас есть большие перспективы», — цитирует его РИА Новости.
Республика Саха и город Кировское в Донецкой Народной Республике 29 июня подписали соглашение о сотрудничестве.
Согласно документу, совместные проекты будут направлены на восстановление городской инфраструктуры, промышленных объектов, сельского хозяйства, а также на развитие торговли, науки, образования, молодёжной политики, охраны здоровья и соцзащиты.