Власти Якутии выделят деньги на ремонт школ, зданий и дорог ДНР

Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог Донецкой Народной Республики, пострадавших при бомбёжках, заявил глава региона Айсен Николаев.

Он добавил, что соответствующие работы планируется завершить до начала отопительного сезона и учебного года.

Кроме того, Николаев сообщил о планах по экономическому сотрудничеству с ДНР.

«Нельзя думать, что в Донбассе сейчас ничего нет, на самом деле производство у них за эти восемь лет было налажено очень хорошо, в том числе нужного для республики оборудования для горнодобывающей промышленности... У нас есть большие перспективы», — цитирует его РИА Новости.

Республика Саха и город Кировское в Донецкой Народной Республике 29 июня подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, совместные проекты будут направлены на восстановление городской инфраструктуры, промышленных объектов, сельского хозяйства, а также на развитие торговли, науки, образования, молодёжной политики, охраны здоровья и соцзащиты.