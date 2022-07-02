Власти Якутии выделят деньги на ремонт школ, зданий и дорог ДНР

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Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог Донецкой Народной Республики, пострадавших при бомбёжках, заявил глава региона Айсен Николаев.
Власти Якутии выделят деньги на ремонт школ, зданий и дорог ДНР
  • РИА Новости

Он добавил, что соответствующие работы планируется завершить до начала отопительного сезона и учебного года.

Кроме того, Николаев сообщил о планах по экономическому сотрудничеству с ДНР.

«Нельзя думать, что в Донбассе сейчас ничего нет, на самом деле производство у них за эти восемь лет было налажено очень хорошо, в том числе нужного для республики оборудования для горнодобывающей промышленности... У нас есть большие перспективы», — цитирует его РИА Новости.

Республика Саха и город Кировское в Донецкой Народной Республике 29 июня подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, совместные проекты будут направлены на восстановление городской инфраструктуры, промышленных объектов, сельского хозяйства, а также на развитие торговли, науки, образования, молодёжной политики, охраны здоровья и соцзащиты.

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