Якутия и Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Республика Саха и город Кировское в Донецкой Народной Республике подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом информирует ОТР.

Согласно документу, совместные проекты будут направлены на восстановление городской инфраструктуры, промышленных объектов, сельского хозяйства, а также на развитие торговли, науки, образования, молодёжной политики, охраны здоровья и соцзащиты.

Особое внимание, как отмечается, будет уделено ремонту и реконструкции улично-дорожной, электрической сети и теплоснабжения Кировского.

Ранее Newinform сообщило, что Тульская область отправила дорожную и строительную технику в Мариуполь.