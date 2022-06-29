Якутия и Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
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Об этом информирует ОТР.
Согласно документу, совместные проекты будут направлены на восстановление городской инфраструктуры, промышленных объектов, сельского хозяйства, а также на развитие торговли, науки, образования, молодёжной политики, охраны здоровья и соцзащиты.
Особое внимание, как отмечается, будет уделено ремонту и реконструкции улично-дорожной, электрической сети и теплоснабжения Кировского.
Ранее Newinform сообщило, что Тульская область отправила дорожную и строительную технику в Мариуполь.