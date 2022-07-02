В России расширили условия кредитной программы для системообразующих предприятий
- РИА Новости
«В частности, теперь системообразующие предприятия промышленности и торговли могут направлять кредитные средства на расчёты с зарубежными поставщиками, а также оплачивать кредиторскую задолженность за поставленный товар по договорам факторинга», — следует из заявления на сайте кабмина.
В Московской области ранее запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности.
Речь идёт о помощи предприятиям, которые переросли категорию малого бизнеса, но ещё не стали системообразующими.