В России расширили условия кредитной программы для системообразующих предприятий

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли на предприятия, задействованные в атомной энергетике и космической отрасли.

«В частности, теперь системообразующие предприятия промышленности и торговли могут направлять кредитные средства на расчёты с зарубежными поставщиками, а также оплачивать кредиторскую задолженность за поставленный товар по договорам факторинга», — следует из заявления на сайте кабмина.

В Московской области ранее запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности.

Речь идёт о помощи предприятиям, которые переросли категорию малого бизнеса, но ещё не стали системообразующими.