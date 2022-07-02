В России расширили условия кредитной программы для системообразующих предприятий

Короткая ссылка
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли на предприятия, задействованные в атомной энергетике и космической отрасли.
В России расширили условия кредитной программы для системообразующих предприятий
  • РИА Новости

«В частности, теперь системообразующие предприятия промышленности и торговли могут направлять кредитные средства на расчёты с зарубежными поставщиками, а также оплачивать кредиторскую задолженность за поставленный товар по договорам факторинга», — следует из заявления на сайте кабмина.

В Московской области ранее запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности.

Речь идёт о помощи предприятиям, которые переросли категорию малого бизнеса, но ещё не стали системообразующими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить