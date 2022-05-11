В Подмосковье запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности

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В Московской области запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности, заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с правительством региона.
В Подмосковье запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности
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  • © PhotoAlto/Frederic Cirou

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, речь идёт о помощи предприятиям, которые переросли категорию малого бизнеса, но ещё не стали системообразующими.

Вместе с Минпромторгом России разработан грант Фонда развития промышленности Московской области на компенсацию процентов по кредитам, пополнение оборотных средств.

«Сумма кредита — от 10 до 250 млн рублей. Цель кредита — пополнение оборотных средств. Будет субсидировано 90% от установленной процентной ставки по кредиту, но не более ключевой», — уточнила, со своей стороны, заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, эта мера позволит предпринимателям получить до 3 млрд рублей новых кредитов уже под новую льготную ставку.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.

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