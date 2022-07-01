Специалист Чуйкин прокомментировал идею увеличения скоростного режима на ряде дорог

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Главный редактор радио «Автодор» Антон Чуйкин прокомментировал идею увеличения скоростного режима на отдельных участках дорог до 150 км/ч.
Специалист Чуйкин прокомментировал идею увеличения скоростного режима на ряде дорог
  • АГН «Москва»

«Мне кажется, что у нас теоретически могут быть условия для того, чтобы ехать на такой скорости», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его мнению, для такой скорости нужно по меньшей мере три полосы, дорога в статусе «автомагистраль» и относительно свободное движение.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил о возможности увеличения скоростного режима на отдельных участках дорог до 150 км/ч.

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