Специалист Чуйкин прокомментировал идею увеличения скоростного режима на ряде дорог

Главный редактор радио «Автодор» Антон Чуйкин прокомментировал идею увеличения скоростного режима на отдельных участках дорог до 150 км/ч.

«Мне кажется, что у нас теоретически могут быть условия для того, чтобы ехать на такой скорости», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его мнению, для такой скорости нужно по меньшей мере три полосы, дорога в статусе «автомагистраль» и относительно свободное движение.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил о возможности увеличения скоростного режима на отдельных участках дорог до 150 км/ч.