Глава ГИБДД прокомментировал возможность увеличения скоростного режима на ряде дорог

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Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил о возможности увеличения скоростного режима на отдельных участках дорог до 150 км/ч.
Глава ГИБДД прокомментировал возможность увеличения скоростного режима на ряде дорог
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом пишет Интерфакс.

«Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — сказал Черников.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Известиями» назвал неэффективной инициативу по ограничению до 25 км/ч скорости для всех ввозимых в Россию электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.

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