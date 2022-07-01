Исследование: россияне стали чаще путешествовать по стране на автобусах

Согласно результатам нового исследования, россияне стали чаще путешествовать по стране на автобусах.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Суточно.ру» и ЮKassa, а также на компанию Ecolines RUS.

По данным аналитиков ЮKassa, с 1 марта по 28 июня доля оплаченных автобусных поездок выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 61% и составил 3112 рублей.

По статистике российского отделения Ecolines, возросло и количество маршрутов по России. С 2020 года показатель увеличился как минимум вдвое.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.