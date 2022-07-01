Диетолог Гинзбург рассказал о признаках нехватки воды в организме

Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, рассказал о признаках нехватки воды в организме.

«Это ощущается как жажда, депрессия, усталость, сухость во рту, беспокойство. Достаточное количество жидкости позволяет человеку чувствовать себя хорошо. Он становится бодрым, энергичным и умиротворённым», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам диетолога, если пить воду в оптимальном объёме, то не будет такого дискомфорта, как тяжесть в голове или тревожность.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.