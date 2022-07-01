Депутат Разворотнева предложила ввести перерасчёт за отсутствие бытовых отходов

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести перерасчёт за отсутствие бытовых отходов.

В пресс-центре «Парламентской газеты» она заявила, что в России нужен механизм, предусматривающий порядок перерасчёта платы в случае непредоставления коммунальной услуги. Например, это касается тех, кто уезжает на лето и не производит мусор, но при этом платит за его вывоз.

«Лично писала с этим вопросом в Минстрой, Министерство экологии и природных ресурсов. Правительством уже разработан проект, поправки в 354-е постановление, которые предусматривают порядок перерасчёта. Посмотрим, но пока инициативу не приняли», — сказала депутат.

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