Депутат Разворотнева предложила ввести перерасчёт за отсутствие бытовых отходов

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Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести перерасчёт за отсутствие бытовых отходов.
Депутат Разворотнева предложила ввести перерасчёт за отсутствие бытовых отходов
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

В пресс-центре «Парламентской газеты» она заявила, что в России нужен механизм, предусматривающий порядок перерасчёта платы в случае непредоставления коммунальной услуги. Например, это касается тех, кто уезжает на лето и не производит мусор, но при этом платит за его вывоз.

«Лично писала с этим вопросом в Минстрой, Министерство экологии и природных ресурсов. Правительством уже разработан проект, поправки в 354-е постановление, которые предусматривают порядок перерасчёта. Посмотрим, но пока инициативу не приняли», — сказала депутат.

Ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников разъяснил ситуацию с получением жилищных субсидий.

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