Юрист Гусятников разъяснил ситуацию с получением жилищных субсидий

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников разъяснил ситуацию с получением жилищных субсидий.

В беседе с Life.ru он заявил, что при назначении субсидии будет учитываться площадь, на которой проживают получатели.

«Нормативы регулируются региональным законодательством. Например, в столице это 33 кв. м для одинокого человека, для семьи из двух человек это 42 кв. м, для трёх и более — 18 кв. м на человека», — сказал Гусятников.

Как отметил эксперт, претендовать на субсидию могут не только собственники жилых помещений, но и наниматели, но лишь в том случае, если договор найма заключён официально.

«Субсидия положена только гражданам Российской Федерации. При её назначении будет учитываться совокупный доход семьи за шесть месяцев. Расчёт производится по специальной формуле, где учитывается также стандарт стоимости ЖКУ, принятый в регионе», — уточнил Гусятников.

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