В России предложили расширить перечень услуг охранных предприятий

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий расширение перечня услуг охранных предприятий.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ устанавливает пять основных видов охранных услуг — защита жизни и здоровья, охрана объектов и имущества, обеспечение порядка при массовых мероприятиях, проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны и обеспечение режима на охраняемых объектах. Также разрешено вести дополнительную профильную деятельность.

Кроме того, предложена новая категория частных охранников — телохранитель.

«Есть учебные центры, где идёт обучение, переподготовка телохранителей», — заявил соавтор законопроекта депутат Анатолий Выборный.

По его словам, с принятием закона институт телохранителей будет на совершенно другом уровне, потому что под это создадут правовую базу.