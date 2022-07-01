В России предложили расширить перечень услуг охранных предприятий

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий расширение перечня услуг охранных предприятий.
В России предложили расширить перечень услуг охранных предприятий
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ устанавливает пять основных видов охранных услуг — защита жизни и здоровья, охрана объектов и имущества, обеспечение порядка при массовых мероприятиях, проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны и обеспечение режима на охраняемых объектах. Также разрешено вести дополнительную профильную деятельность.

Кроме того, предложена новая категория частных охранников — телохранитель.

«Есть учебные центры, где идёт обучение, переподготовка телохранителей», — заявил соавтор законопроекта депутат Анатолий Выборный.

По его словам, с принятием закона институт телохранителей будет на совершенно другом уровне, потому что под это создадут правовую базу.

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