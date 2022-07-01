Минздрав России: сертификаты с QR-кодом о вакцинации против COVID-19 продолжат выдавать
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос.
«Продолжат выдавать, как и ранее», — сказал Кузнецов.
Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений. Оно вступает в силу 2 июля.
16 мая ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.