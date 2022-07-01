Попова подписала постановление о снятии введённых из-за COVID-19 ограничений

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений. Оно вступает в силу 2 июля.
Попова подписала постановление о снятии введённых из-за COVID-19 ограничений
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, речь в том числе идёт об отмене масочного режима и социальной дистанции.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования», — говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор снимает введённые из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим.

В марте аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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