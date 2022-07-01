Прилепин презентовал программу Евразийской культурной интеграции

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Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин презентовал в Москве проект Евразийской культурной интеграции МОСТ.
Прилепин презентовал программу Евразийской культурной интеграции

    Сопредседатель партии СРЗП Геннадий Семигин отметил, что Захар Прилепин отстаивает подход, что нужно выстраивать отношения с другими странами через культуру.

    Цель программы заключается в популяризации русской культуры и способствовании взаимной интеграции культур на пространстве Большой Евразии. 

    Она также предусматривает «работу по освобождению русской культуры от либеральной прозападной цензуры» — для этого предлагается создать собственные институты признания и создания сети агентов культуры за границей.

    «Один из ключевых элементов — «Литературная Мастерская Захара Прилепина». Это бесплатный комплекс лекций, семинаров и практических занятий, посредством которых литераторы совершенствуют свои навыки, обмениваются опытом и контактами», — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что партия СРЗП учредила медаль, которой будут награждать волонтёров и военных за их служение и доблесть. Её разработали художники из Московской академии им. Строганова.

    «Это будет первая награда, которой будут отмечать не только граждан России, но и других сопредельных территорий, проявляющих доблесть в ходе спецоперации», — пояснил Захар Прилепин.

    Ранее начала работать «Литературная резиденция Захара Прилепина — 2022», организованная для журналистов и писателей из стран СНГ.

    Вторая и третья смены запланированы на июль и август. Участие бесплатное.

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