Открылась «Литературная резиденция Захара Прилепина — 2022»

В понедельник, 20 июня, начала работать «Литературная резиденция Захара Прилепина — 2022», организованная для журналистов и писателей из стран СНГ.

Первая смена «Резиденции» будет проходить на «Хуторе Захара Прилепина» в деревне Лапино в течение 20 дней. За это время писатели, сценаристы, драматурги, журналисты и блогеры смогут посетить лекции, семинары, практические занятия и прочие мероприятия. На лекциях обсудят такие темы, как способы поиска аудитории, писательские инструментарии и современная проза разных народов. Среди ведущих мастер-классов и семинаров — сам Захар Прилепин, а также Александр Кузнецов, Герман Садулаев, Алексей Колобродов, Олег Демидов, Алексей Портнов и другие.

Особое внимание организаторы планируют уделить работе с зарубежными литераторами, а также с авторами из национальных республик России, пишущими на русском языке.

«США и Евросоюз усиливают давление на Россию во всех сферах, в том числе в культурной. Запад поставил задачу тотальной отмены русской культуры. Поэтому соратники русского мира в западных странах подвергаются давлению и гонениям. В данной ситуации особенно важно обеспечить поддержку и защиту русскоязычных авторов, поддерживающих политику российского государства. Благодаря такой поддержке они смогут и дальше отстаивать идеи русского мира в своих странах, то есть обеспечивать присутствие русской «мягкой силы» за рубежом. Такие задачи легли в основу концепции «Литературной резиденции» в этом сезоне», — говорится в официальном анонсе организаторов.

«Литературная резиденция Захара Прилепина» организована в рамках программы евразийской культурной интеграции МОСТ. Вторая и третья смены запланированы на июль и август. Участие бесплатное.