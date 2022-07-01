В Челябинске продлили режим «чёрного неба» до 4 июля в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

«С 20:00 пятницы, 1 июля, и до 12:00 понедельника, 4 июля, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе.

Отмечается, что соответствующие условия способствуют накоплению вредных выбросов заводов и автотранспорта в воздухе у земли. Особенно остро чувствуются последствия в жилых районах, где дома стоят максимально близко друг к другу.

30 июня в Челябинске метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (или режим «чёрного неба») до вечера 1 июля.

Предприятиям рекомендуется снизить объём выбросов, а жителям региона — по возможности оставаться дома.