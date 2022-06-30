В Челябинске объявили режим «чёрного неба» до 1 июля

В Челябинске метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), или режим «чёрного неба». Он продлится до вечера 1 июля.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

«По данным челябинского ЦГМС, 1 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали в службе.

При неблагоприятных метеорологических условиях предприятиям рекомендуется снизить объём выбросов, а жителям региона — по возможности оставаться дома.

Ранее в интервью kp.ru главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что с 4 июля в городе ожидается похолодание.