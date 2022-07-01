В Клину открылся VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского

В Клину стартовал VIII Международный фестиваль искусств имени Петра Чайковского под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

В оргкомитет мероприятия вошли известные деятели культуры России, среди которых — Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский и Николай Цискаридзе.

По данным «Радио 1», в программе будут представлены шесть разножанровых концертов в формате open air на Большой поляне. Зрители смогут послушать оркестр «Новая Россия», пианиста Дениса Мацуева, театр «Геликон-опера», оперную певицу Хиблу Герзмаву и других.

Как сообщалось ранее, в рамках фестиваля 8 июля состоится премьера хоровой оперы «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» композитора Александра Чайковского.