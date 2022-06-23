В Клину пройдёт VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского

В Клину в начале июля пройдёт VIII Международный фестиваль искусств им. Чайковского при участии пианиста Дениса Мацуева, актёра Константина Хабенского, режиссёра Дмитрия Бертмана и других.

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», фестиваль откроет выступление Мацуева. Пианист исполнит Второй концерт Рахманинова и Первую симфонию Чайковского.

Параллельно в доме-музее Чайковского откроется выставка «Мир театра в фарфоре».

2 июля зрители увидят «Евгения Онегина» в формате музыкально-литературной композиции.

8 июля состоится премьера хоровой оперы «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» композитора Александра Чайковского.

Фестиваль завершит выступление оперной певицы Хиблы Герзмавы в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева.

Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что в Москве в рамках фестиваля «Модная столица» на бульварах расскажут об истории моды в России и покажут образцы костюмов различных эпох.