В Клину пройдёт VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского
- РИА Новости
Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», фестиваль откроет выступление Мацуева. Пианист исполнит Второй концерт Рахманинова и Первую симфонию Чайковского.
Параллельно в доме-музее Чайковского откроется выставка «Мир театра в фарфоре».
2 июля зрители увидят «Евгения Онегина» в формате музыкально-литературной композиции.
8 июля состоится премьера хоровой оперы «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» композитора Александра Чайковского.
Фестиваль завершит выступление оперной певицы Хиблы Герзмавы в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева.
Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что в Москве в рамках фестиваля «Модная столица» на бульварах расскажут об истории моды в России и покажут образцы костюмов различных эпох.