В Клину пройдёт VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского

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В Клину в начале июля пройдёт VIII Международный фестиваль искусств им. Чайковского при участии пианиста Дениса Мацуева, актёра Константина Хабенского, режиссёра Дмитрия Бертмана и других.
В Клину пройдёт VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», фестиваль откроет выступление Мацуева. Пианист исполнит Второй концерт Рахманинова и Первую симфонию Чайковского. 

Параллельно в доме-музее Чайковского откроется выставка «Мир театра в фарфоре». 

2 июля зрители увидят «Евгения Онегина» в формате музыкально-литературной композиции.

8 июля состоится премьера хоровой оперы «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» композитора Александра Чайковского.

Фестиваль завершит выступление оперной певицы Хиблы Герзмавы в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева. 

Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что в Москве в рамках фестиваля «Модная столица» на бульварах расскажут об истории моды в России и покажут образцы костюмов различных эпох.

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