До конца года в Москве отремонтируют более 200 вагонов метро

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В московском метро до конца года отремонтируют 201 вагон и капитально обновят ещё 27 — речь идёт о поездах «Русич» и «Номерной».
До конца года в Москве отремонтируют более 200 вагонов метро
  • АГН «Москва»

Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы, в рамках ремонтных работ с вагонов будет снято всё оборудование, отработавшие узлы будут заменены или исправлены. 

Изменения коснутся и пассажирского салона — специалисты обновят сидения, поменяют обшивку, отремонтируют плафоны, лампы освещения и покрытия полов. В кабине машиниста заменят пульт управления, сидение и прочие детали.

Ранее на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена смонтировали все эскалаторы.

Также для распределения пассажиропотоков между станциями «Сокольники» создаются две пересадки.

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