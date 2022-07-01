До конца года в Москве отремонтируют более 200 вагонов метро
- АГН «Москва»
Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы, в рамках ремонтных работ с вагонов будет снято всё оборудование, отработавшие узлы будут заменены или исправлены.
Изменения коснутся и пассажирского салона — специалисты обновят сидения, поменяют обшивку, отремонтируют плафоны, лампы освещения и покрытия полов. В кабине машиниста заменят пульт управления, сидение и прочие детали.
Ранее на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена смонтировали все эскалаторы.
Также для распределения пассажиропотоков между станциями «Сокольники» создаются две пересадки.