Бочкарёв: на станции «Сокольники» БКЛ завершили монтаж эскалаторов

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена смонтировали все эскалаторы, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Всего на станции «Сокольники» Большого кольца метро будут функционировать 16 эскалаторов высотой подъёма от 7,4 до 15 м. Самые длинные из них соединяют кассовый зал вестибюля №1 с платформой. Пусконаладочные работы на всех эскалаторах планируется завершить до конца лета», — сообщил Бочкарёв.

У станции будет два подземных вестибюля под Сокольнической площадью.

«В обоих вестибюлях ведётся облицовка стен плитами из серого мрамора и гранита серого и чёрного цветов. Также продолжается архитектурная отделка платформенного участка «Сокольников» — декоративные панно на потолке с символикой Московского метрополитена смонтированы более чем наполовину», — уточнил заммэра.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что ранее на путевых стенах и балконе были установлены изображения, стилизованные под фотографии и плакаты 1940—1950-х годов, так как новая станция БКЛ посвящена труду метростроителей.

«Продолжается соединение двух веток. Сейчас демонтируют стены станции Сокольнической линии в двух местах сопряжений с пересадками на БКЛ — в зоне вестибюля и в торце платформенного участка», — заявил он.

Для распределения пассажиропотоков между станциями «Сокольники» создаются две пересадки.