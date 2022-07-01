Матвеева заявила, что компьютерные игры становятся инструментом «мягкой силы»

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Начальник Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева заявила, что компьютерные игры становятся инструментом «мягкой силы».
Матвеева заявила, что компьютерные игры становятся инструментом «мягкой силы»
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Как она отметила на пресс-конференции в ТАСС, эти игры позволяют воздействовать на пользователей с помощью определённой интерпретации исторических и иных фактов. 

«За счёт возможности различной смысловой интерпретации тех или иных исторических, культурных, социально-экономических событий на уровне внутриигровых сценариев и механик компьютерные игры используются в том числе как инструмент влияния на пользователей — так называемый инструмент мягкой силы», — цитирует её агентство.

Ранее в Госдуме предложили финансировать разработку высокобюджетных компьютерных игр с помощью государственно-частного партнёрства (ГЧП). Такую инициативу обсудят в межфракционной рабочей группе «Компьютерный спорт».

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