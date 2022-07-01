Медведев призвал Россию рассчитывать только на свои силы на фоне санкционного давления

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия в обозримые периоды может рассчитывать только на свои силы, санкции со страны не снимут.

Об этом он сказал на совещании по поводу подготовки системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок на площадке МФТИ.

«Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определённые плюсы — именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям», — цитирует его РИА Новости.

Медведев отметил, что России нужно сделать всё для замены импортного оборудования на отечественные аналоги.

«Потенциал у нас тут есть, основная проблема, как обычно, в поиске индустриального партнёра, в создании серийных образцов», — добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что санкции при определённых обстоятельствах могут быть расценены как акт международной агрессии с правом на самооборону в ответ.