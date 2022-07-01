Медведев призвал Россию рассчитывать только на свои силы на фоне санкционного давления
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Об этом он сказал на совещании по поводу подготовки системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок на площадке МФТИ.
«Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определённые плюсы — именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям», — цитирует его РИА Новости.
Медведев отметил, что России нужно сделать всё для замены импортного оборудования на отечественные аналоги.
«Потенциал у нас тут есть, основная проблема, как обычно, в поиске индустриального партнёра, в создании серийных образцов», — добавил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что санкции при определённых обстоятельствах могут быть расценены как акт международной агрессии с правом на самооборону в ответ.