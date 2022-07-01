Глава СК Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на телевидении

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что общедоступные телеканалы не должны показывать передачи и фильмы, негативно влияющие на молодёжь.

«Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь и пропагандирующие деструктивное поведение», — сказал он РИА Новости.

В сентябре 2021 года Бастрыкин уже выступал с подобной идеей.

Председатель СК заявил о связи между таким контентом и агрессией. По его словам, это влияет на рост преступности среди молодёжи, а также на интеллектуальное развитие несовершеннолетних.