Глава СК Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на телевидении

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Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что общедоступные телеканалы не должны показывать передачи и фильмы, негативно влияющие на молодёжь.
Глава СК Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на телевидении
  • globallookpress.com
  • © Russian Investigative Committee

«Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь и пропагандирующие деструктивное поведение», — сказал он РИА Новости.

В сентябре 2021 года Бастрыкин уже выступал с подобной идеей

Председатель СК заявил о связи между таким контентом и агрессией. По его словам, это влияет на рост преступности среди молодёжи, а также на интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

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