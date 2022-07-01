Глава СК Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на телевидении
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«Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь и пропагандирующие деструктивное поведение», — сказал он РИА Новости.
В сентябре 2021 года Бастрыкин уже выступал с подобной идеей.
Председатель СК заявил о связи между таким контентом и агрессией. По его словам, это влияет на рост преступности среди молодёжи, а также на интеллектуальное развитие несовершеннолетних.