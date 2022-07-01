Жители Москвы смогут получить почти все услуги в любом офисе «Мои документы»

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Жители Москвы теперь могут получить около 100% услуг в любом офисе «Мои документы» вне зависимости от места регистрации.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Теперь граждане России могут подать заявление о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Москве в любом центре госуслуг. Ранее услугу по регистрации оказывали в центрах госуслуг территориально, то есть в пределах района проживания. Таким образом, теперь 99% услуг москвичи могут получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации», — рассказала Ракова.

Кроме того, теперь вне зависимости от места регистрации горожане могут оформить российский паспорт за пять рабочих дней.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что многодетные родители из Москвы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Подмосковье.

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