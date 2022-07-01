Спецпредставитель Иванов заявил о запасах транспортной техники в России на три-четыре года
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«Три-четыре года мы ещё на старых запасах проживём: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения», — приводит ТАСС его слова на итоговой коллегии Минтранса России.
Иванов добавил, что процесс импортозамещения должен быть точечным, с акцентом на ключевых логистических цепочках.
Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.