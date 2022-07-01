Спецпредставитель Иванов заявил о запасах транспортной техники в России на три-четыре года

Короткая ссылка
Старых запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники хватит в России на три-четыре года, если санкции не будут сняты. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Спецпредставитель Иванов заявил о запасах транспортной техники в России на три-четыре года
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Три-четыре года мы ещё на старых запасах проживём: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения», — приводит ТАСС его слова на итоговой коллегии Минтранса России.

Иванов добавил, что процесс импортозамещения должен быть точечным, с акцентом на ключевых логистических цепочках.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить