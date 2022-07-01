Спецпредставитель Иванов заявил о запасах транспортной техники в России на три-четыре года

Старых запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники хватит в России на три-четыре года, если санкции не будут сняты. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Три-четыре года мы ещё на старых запасах проживём: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения», — приводит ТАСС его слова на итоговой коллегии Минтранса России.

Иванов добавил, что процесс импортозамещения должен быть точечным, с акцентом на ключевых логистических цепочках.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.