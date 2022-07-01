Минтранс заявил о задержании почти 80 самолётов российских авиакомпаний за рубежом

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Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за рубежом к настоящему моменту задержано почти 80 российских самолётов.
Минтранс заявил о задержании почти 80 самолётов российских авиакомпаний за рубежом
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолёт», — цитирует его ТАСС.

Савельев уточнил, что часть самолётов, была задержана по решению лизингодателей, а некоторые машины не смогли взлететь из-за резкого закрытия европейского неба.

Ранее СМИ писали, что два российских авиаперевозчика обратились в Минтранс России с просьбой вернуть часть самолётов иностранным лизингодателям.

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