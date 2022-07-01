На Европейской географической олимпиаде школьники из Москвы завоевали 16 медалей

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На Европейской географической олимпиаде столичные школьники завоевали 16 медалей: две золотые, восемь серебряных и шесть бронзовых.
На Европейской географической олимпиаде школьники из Москвы завоевали 16 медалей
  • © Пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Золотые медали завоевали Иван Михайлов из школы №1502 «Энергия» и Ян Некрашевич из школы «Летово».

Организатором олимпиады, которая проходила в онлайн-формате с 24 по 30 июня, стала Сербия. Всего олимпиада включала три испытания на английском языке: письменный и мультимедийный тесты, а также полевой тур. 

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге 100 баллов на ЕГЭ набрал 51 выпускник.

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