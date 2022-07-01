Инфекционист Чуланов назвал ревакцинацию раз в полгода наиболее правильной тактикой

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Ревакцинация от коронавируса один раз в полгода является наиболее правильной тактикой.
Инфекционист Чуланов назвал ревакцинацию раз в полгода наиболее правильной тактикой
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Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«На сегодняшний день наиболее правильной тактикой является продолжение того же режима вакцинопрофилактики с ревакцинацией один раз в полгода», — сказал он Интерфаксу.

По его словам, добровольное ношение масок в местах большого скопления людей — это мера, которая позволяет снизить риск передачи любых респираторных инфекций, в том числе и COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции снизился до 21,5%.

Нурбубу Молдогазиева, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

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