Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 21,5%

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции снизился до 21,5%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет — 21,5%», — говорится в сообщении.

Вакцинацию первым компонентом прошли 92,7 млн раз, полную вакцинацию в России поставили 88,2 млн раз.

За сутки в России госпитализированы 1102 человека с коронавирусом, накануне — 1202.

Всего за 24 часа выявлено 3154 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 3166.

По состоянию на 10 июня уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составлял 27,9%.