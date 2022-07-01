Вице-премьер Хуснуллин заявил о росте почти на 40% объёмов ввода жилья в России
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«Отличная новость: по оперативным данным за полгода в стране введено 50,28 млн кв. м жилья. Это на 37,8% больше, чем за шесть месяцев прошлого года», — написал он в Telegram.
Хуснуллин добавил, что увеличены объёмы ввода жилья не только в многоквартирных домах, но и в индивидуальном жилищном строительстве.
Ранее в Подмосковье сообщили о росте промышленности более чем на 7% за четыре месяца.
Также в регионе наблюдается увеличение объёма строительных работ и ввода жилья.