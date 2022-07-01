Вице-премьер Хуснуллин заявил о росте почти на 40% объёмов ввода жилья в России

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Объёмы ввода в эксплуатацию нового жилья в России за первые полгода превысили 50 млн кв. м, что на 37,8% больше аналогичных показателей прошлого года. Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Вице-премьер Хуснуллин заявил о росте почти на 40% объёмов ввода жилья в России
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Отличная новость: по оперативным данным за полгода в стране введено 50,28 млн кв. м жилья. Это на 37,8% больше, чем за шесть месяцев прошлого года», — написал он в Telegram.

Хуснуллин добавил, что увеличены объёмы ввода жилья не только в многоквартирных домах, но и в индивидуальном жилищном строительстве.

Ранее в Подмосковье сообщили о росте промышленности более чем на 7% за четыре месяца.

Также в регионе наблюдается увеличение объёма строительных работ и ввода жилья.

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