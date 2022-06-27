В Подмосковье сообщили о росте промышленности более чем на 7% за четыре месяца

Короткая ссылка
В Подмосковье наблюдается рост показателей в промышленной сфере, увеличение объёма строительных работ, ввода жилья.
В Подмосковье сообщили о росте промышленности более чем на 7% за четыре месяца
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «360».

«Промышленность показала рост на 7,34%. Обрабатывающие производства, основа промышленности региона, выросли на 7,6%», — приводит телеканал слова главы Минэкономики области Наталии Маслёнкиной. 

Отмечается, что показатели отгруженной промышленности Подмосковья, а также выполненных промышленных работ и услуг достигли 1,4 трлн рублей.

Объём строительных работ увеличился на 46,4%, до 176 млрд рублей. Ввод жилья составил 6,1 млн кв. м, увеличившись в 2,5 раза. Грузооборот транспорта вырос на 32%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить