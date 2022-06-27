В Подмосковье сообщили о росте промышленности более чем на 7% за четыре месяца

В Подмосковье наблюдается рост показателей в промышленной сфере, увеличение объёма строительных работ, ввода жилья.

Об этом информирует телеканал «360».

«Промышленность показала рост на 7,34%. Обрабатывающие производства, основа промышленности региона, выросли на 7,6%», — приводит телеканал слова главы Минэкономики области Наталии Маслёнкиной.

Отмечается, что показатели отгруженной промышленности Подмосковья, а также выполненных промышленных работ и услуг достигли 1,4 трлн рублей.

Объём строительных работ увеличился на 46,4%, до 176 млрд рублей. Ввод жилья составил 6,1 млн кв. м, увеличившись в 2,5 раза. Грузооборот транспорта вырос на 32%.