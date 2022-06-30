В лагерях Ставрополья отдохнули более 42 тысяч детей

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В первую смену в лагерях Ставропольского края отдохнули более 42 тыс. детей, заявил на брифинге министр образования региона Евгений Козюра.
В лагерях Ставрополья отдохнули более 42 тысяч детей
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«У нас сформирован был реестр летних оздоровительных лагерей, туда вошло 673 организации, 22 загородных лагеря, 645 пришкольных и порядка шести санаторно-курортных. Первая смена уже закончилась, загрузка была более 90%», — сказал Козюра.

По его словам, власти рассчитывают, что во вторую смену загрузка будет выше.

По сообщениям телеканала «360», в первую смену в лагерях Московской области отдохнули более 40 тыс. детей.

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