В лагерях Ставрополья отдохнули более 42 тысяч детей

В первую смену в лагерях Ставропольского края отдохнули более 42 тыс. детей, заявил на брифинге министр образования региона Евгений Козюра.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«У нас сформирован был реестр летних оздоровительных лагерей, туда вошло 673 организации, 22 загородных лагеря, 645 пришкольных и порядка шести санаторно-курортных. Первая смена уже закончилась, загрузка была более 90%», — сказал Козюра.

По его словам, власти рассчитывают, что во вторую смену загрузка будет выше.

По сообщениям телеканала «360», в первую смену в лагерях Московской области отдохнули более 40 тыс. детей.