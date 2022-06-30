Коуч Мурадян рассказал, как настроиться на успех

Коуч и психолог Юрий Мурадян рассказал, как настроиться на успех.

«От того, как мы думаем, зависит наш доход. Если вы хотите поменять свой доход, я рекомендую подумать, а за счёт какого мышления вы можете увеличить его? Как необходимо смотреть на свои компетенции, на жизнь, на взаимосвязи с другими людьми, чтобы этот доход увеличился?» — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, коучинг позволяет «прокачать» своё мышление и осознать, как устранить внутренние ограничения и дать себе разрешение выйти на новый уровень дохода и расти в карьере.

«И первое упражнение, которое я рекомендую сделать, — определить для себя, как вам необходимо начать мыслить о своей деятельности и о себе самом, чтобы денег стало больше? Что вам важно думать о деньгах? И понять: насколько больше вы хотите денег, настолько и нужно изменить свое мышление», — пояснил Мурадян.

Он добавил, что с мышления начинаются действия, а действия определяют результат.

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